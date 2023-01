Ekelhaft: Floridsdorferin leidet unter Mäuse-Plage

An und für sich sind sie ja etwas beliebter als die großen Ratten, die sich mit Vorliebe in den Kellern und U-Bahn-Stationen unserer Stadt tummeln: die kleinen Mäuse. Doch was sich derzeit auf einem Balkon in der Floridsdorfer Aistgasse abspielt, kann man getrost als ungustiös bezeichnen. Seit Monaten tummeln sich Mäuse auf dem Balkon von Sieglinde B. Die meisten, die die Dame fand, waren bereits tot und mussten mit Handschuhen entsorgt werden.