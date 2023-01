Sicherheitsalarm in den heimischen Haftanstalten

Einschaltungen in Medien, Teilnahmen an Berufsmessen und mehr

„Der Wettbewerb um ausreichend qualifiziertes Exekutivdienstpersonal hat sich in den letzten Jahren sehr verschärft“, betont Zadić. Das Ministerium sei laufend bestrebt, die Tätigkeit der Berufsgruppen darzustellen und der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Es werden bestimmte Recruiting-Maßnahmen lanciert, wie etwa Einschaltungen in Print-Medien, Teilnahmen an Berufsmessen sowie Anwerbungen in Schulen und Firmen bis hin zu Werbespots in Kinos.