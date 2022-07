„Es besteht die Gefahr, dass System kollabiert“

„Hoffen tagtäglich, dass ja niemand krank wird“

Eines der Hauptthemen ist der eklatante Personalmangel. „Wir hoffen tagtäglich inständig, dass keiner krank wird, niemand kündigt oder in Karenz geht. Denn fällt nur ein Kopf im System weg, ist die Arbeit kaum mehr zu kompensieren“, sagen die Mitarbeiter. „Möchte man selbst auf Urlaub gehen oder sich fortbilden lassen, ist das kaum möglich, denn es gibt so gut wie keine Vertretungen, und die Arbeit muss, sobald man zurückkehrt, aufgearbeitet werden.“ Vereinzelt komme es sogar vor, dass Kollegen ihren Urlaub verfallen lassen. Und auch zahlreiche Überstunden sind an der Tagesordnung. „Die Gefahr, dass Mitarbeiter an Burn-out erkranken, ist nicht abwegig“, betonen die Kenner.