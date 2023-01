Georg Hackl: „Es lag jetzt nicht alleine am Geld“

Die deutsche Rennrodel-Legende Georg Hackl hat vor den am Donnerstag in Oberhof beginnenden Weltmeisterschaften die gute Atmosphäre im österreichischen Team hervorgehoben. „Es lag jetzt nicht alleine am Geld“, begründete der 56-jährige Techniktrainer seinen Wechsel zum ÖRV im Interview von „Münchner Merkur/tz“.