Luxusbus für längsten Beine der Champions League

„Trotzdem konnte sie die in der Großraumlimousine ganz ausstrecken“, so Renner. Was Polcanova doppelt gut tat, da sie ob eines Knorpelschadens von Knieproblemen geplagt wird. Wegen denen sie laut einer Info des österreichischen Verbandes letzte Woche beim WTT Condenter in Doha sogar aufs Einzel verzichtet hat. „Das ist eine Ausrede, mit der der ÖTTV davon ablenken will, dass der Verband sie einfach nicht fürs Einzel gemeldet hat“, ist dagegen aus dem Umfeld der Spielerin zu hören. Die heute umso mehr zeigen will: „Ich wäre auch für Doha fit gewesen!“