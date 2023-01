Clown oder Fee sein für den guten Zweck

Stets kostenlos verliehen

Die Materialien für die Kostüme besorgte sie günstig in einem Stoffgeschäft in Bruck an der Leitha, manch originelle Kopfbedeckungen fand sie auf Flohmärkten. Als auch andere Faschingsgilden aus der Umgebung auf Gebhardts Kreationen aufmerksam wurden, fing sie an, auch diese in der Narrenzeit mit den bunten Maskierungen auszustatten. Sogar die Heiligen Drei Könige kamen jährlich vorbei, um sich Soutanen und Turbane abzuholen.