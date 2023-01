Nicht nur zu Halloween, sondern auch zu Silvester gab es in Deutschland wie auch in Österreich Krawalle. Die Täter entsprechen vermehrt dem Profil: jung, männlich und mit Migrationshintergrund. Ist die Integration gescheitert und wie können wir solche Gewaltexzesse in Zukunft verhindern? Darüber spricht Katia Wagner mit ihren Gästen am Mittwoch, 20.15 Uhr, auf krone.tv!