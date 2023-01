Skitourengeher aus Bergnot gerettet

Am Sonntag mussten in Vorarlberg erneut zwei Skitourengänger aus ihrer misslichen Lage gerettet werden. Ein Mann und eine Frau konnten auf ihrer Tour in Raggal aufgrund der Schneeverhältnisse nicht über die Aufstiegsspur abfahren. Die Alternativstrecke brachte sie bei einsetzender Dunkelheit in steiles Gelände.