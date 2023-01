Bei LASK-Trainingslager: Stojkovic als Zielscheibe

Nach dem 2:1 im ersten Testspiel in Belek und intensiven Übungseinheiten ging’s beim LASK gestern erstmals etwas lockerer zu: Trainer Didi Kühbauer bat erst um 11 Uhr zum Training und gab am Nachmittag seinen Profis frei. Was die unterschiedlich nutzten: Die Hartgesottenen wie Peter Michorl, Florian Flecker und Sascha Horvath wanderten zum Strand und testeten die Wasser-Temperatur der türkischen Riviera - mehr als 18 Grad zeigte das Thermometer nicht an. Alex Schlager, Philipp Ziereis und Rene Renner wollten auch in der Freizeit nicht auf Bälle verzichten und absolvierten 18 Löcher auf den anspruchsvollen Greens des Kaya Pallazzo Golf Clubs.