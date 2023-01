Auer startet bei 24 Stunden von Daytona aus Pole

Porsche-Werksfahrer Klaus Bachler kam beim „Roar before the 24“ in der GTD Pro mit dem Franzosen Patrick Pilet und dem Belgier Laurens Vanthoor auf Rang acht - ebenso wie Philipp Eng, der dritte angetretene Österreicher. Der Salzburger ist mit einem BMW M Hybrid V8 in der Topkategorie unterwegs.