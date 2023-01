Familienskigebiet Vorhegg ab Mittwoch geöffnet

Mit dem Doppelsessellift geht es hinauf auf den Berg und bei der Abfahrt kann man den herrlichen Ausblick ins Gailtal auf sich wirken lassen. Die Abfahrt Richtung Laas ist anspruchsvoll, Energie tanken kann man dann bei einem gemütlichen Einkehrschwung an der Talstation Kötschach. Das Familienskigebiet verfügt auch über eine Skischule. Zudem wartet eine herrliche Loipe für Langläufer, ein Hallenbad ist in der Nähe sowie ein Eisturm zum Klettern. Bis Mitte März will man - so es die Schneelage erlaubt - das Skigebiet offen halten.