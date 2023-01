Gleich zwei Ländle-Asse kommen heute unters Messer

Sturz bei Junioren-WM

Den zweiten Vorarlberger erwischte es noch schlimmer. Der 18-jährige Mellauer Marco Feurstein war am Freitag bei der Junioren-Weltmeisterschaft in St. Anton am Arlberg als Vorläufer in den Super-Gs engagiert. Nachdem er seinen ersten Einsatz vor den Damen unbeschadet überstanden hatte, kam er bei seiner zweiten Fahrt vor den Herren zu Sturz. „Ich habe gleich gespürt, dass im rechten Knie etwas kaputtgegangen ist“, verriet der jüngere Bruder von Lukas Feurstein.