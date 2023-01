Gutes Geld kennt keine Moral: Langlaufen in Moskau

Noch immer Geschäfte in Russland

Zwar wurde die Einladung nach einem Shitstorm in sozialen Medien rasch zurückgezogen. Die Kammer versuchte im „Standard“ um Schadensbegrenzung: „Die WKO verurteilt den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dennoch gibt es nach wie vor österreichische Unternehmen, die in Russland tätig sind. Für diese werden im Rahmen der Mitgliederbetreuung nach wie vor Zielgruppenveranstaltungen organisiert.“