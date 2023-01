Wirbel um „Großeinsatz“ mit zwei Polizisten

„Wir suchten verzweifelt Demonstranten“

Bei der Polizei schüttelt man hingegen nur den Kopf. Man sei mit lediglich zwei Beamten hingefahren. Und das auch nur, weil die Schule von „Fridays for Future“ als Teilnehmer der landesweiten „DeinOrt-Aktion“ angeführt wurde. Doch anders als in anderen Gemeinden, in denen etwa Radparaden organisiert wurden, gab es in Seitenstetten keine derartige Aktion. „Wir haben ganz verzweifelt Demonstranten gesucht, aber keine gefunden. Beim Gespräch mit dem Direktor stellte sich heraus, dass es lediglich eine Aufklärungsstunde im Unterricht gab“, berichtet ein Polizist. Auch die Bildungsdirektion bestätigt die Version der Exekutive.