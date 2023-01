Brennende Kerze steckte ganze Wohnung in Brand

Gegen 1:45 Uhr riss das schrille Signal der Funkmelder die Halleiner Feuerwehrleute am Samstag aus dem Schlaf. „Wir wurden zu einem Brand in einem Wohnhaus in Rif alarmiert“, weiß Brandrat Josef Tschematschar. Noch auf der Anfahrt häuften sich die Meldungen über ein ausgedehntes Brandgeschehen. Aufgrund dieser Tatsache und der tief winterlichen Fahrverhältnisse wurde die Alarmstufe erhöht, sodass auch die Kameraden aus dem benachbarten Niederalm (Anif/Flachgau) alarmiert wurden.