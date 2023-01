Alkohol und Drogen am Steuer: 22 Führerscheine weg

Die Kärntner Polizei führt regelmäßig Schwerpunktaktionen gegen Alkohol am Steuer durch - so auch in der Nacht auf Samstag. Dabei wurden insgesamt 22 Führerscheine, 21 wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und einer aufgrund von Beeinträchtigung durch Drogen, abgenommen. Zudem wurden elf Minderalkoholisierungen bei Lenkern festgestellt.