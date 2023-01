Güterzug-Crash sorgt für Umweltkatastrophe

Schwere Schäden auch an Infrastruktur

Nicht nur der Schaden an der Umwelt ist enorm, auch die Infrastruktur sei laut ÖBB schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Das hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr: Die Fernverkehrszüge der ÖBB können den Bereich lokal umfahren, im Nahverkehr kann die Haltestelle Fürnitz bis auf Weiteres von den Zügen aber nicht angefahren werden. Die Nahverkehrszüge der Linie S4 fahren zwischen Arnoldstein und Villach Hauptbahnhof bis voraussichtlich Sonntag, 22. Jänner, im Schienenersatzverkehr. Die weiteren Regionalverkehrszüge halten nicht in Fürnitz. Der Güterverkehr sei nicht betroffen, hieß es von den ÖBB.