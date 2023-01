Güterzüge in Bahnhof miteinander kollidiert

„Wir befinden uns seit 4.36 Uhr im Einsatz. Einer der beiden Züge hat Feuer gefangen“, hieß es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Faak am See am Freitagmorgen. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Entgegen der ursprünglichen Annahme, dass Gefahrengut ausgetreten sei, wird von den ÖBB nun berichtet, dass kein Zug mit einem solchen beladen war.