Umweltdrama: Die Lobau trocknet rapide aus

Die aktuellen Bilder aus dem Nationalpark wirken verstörend: Die einst grüne Auenlandschaft erinnert an die Sahelzone in Afrika nach einer Dürreperiode. Eine mit Rissen durchzogene Erdwüste, so weit das Auge reicht, tote Fische in schlammigen Überresten versiegender Tümpel. Abgenagte Tierknochen auf Geröll und Stein, wo früher das Wasser meterhoch stand. Ein trauriger Anblick, der demütig macht.