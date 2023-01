„Lufthunderter“ auf A 1 ist immer seltener aktiv

Durchschnittstempo 115 oder 120

Kaum verändert hat sich in diesen Jahren die Durchschnittsgeschwindigkeit: Ist der „Lufthunderter“ eingeschaltet, wird im Schnitt mit 115 km/h gefahren. Gilt Tempo 130, dann sind’s im Schnitt 120 km/h. Also wenig Unterschied. Warum dann der Rückgang bei den Schadstoffen? Einerseits ist er pandemiebedingt, andererseits liegt es aber auch an der sich verändernden Flottenzusammensetzung: Es sind schon deutlich mehr Fahrzeuge der Klasse EURO 6 unterwegs.