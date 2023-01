Van der Bellen will noch mehr gegen Korruption tun

Immerhin zeigten sich die zuständigen Ministerinnen Alma Zadić (Justiz) und Karoline Edtstadler (Verfassung) aufgeschlossen. Ebenso der Bundespräsident: Er bat die Antikorruptions-Kämpfer nach dem Ausschuss in die Hofburg. Er stärkte Ikrath, Griss und Co. den Rücken. „Die Beseitigung des Wasserschadens in unserer Demokratie muss zügig weitergehen. Der öffentliche Druck zeigt erste Wirkung. Ich erwarte mir weiter eine rasche Umsetzung der angekündigten Vorhaben.“