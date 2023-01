Arbeiten im Krankenstand oft an der Tagesordnung

Spätestens seit der Pandemie ist Home Office ein geflügeltes Wort. Das Problem dabe: Noch nie zuvor sind die Grenzen zwischen Arbeitsplatz und Freizeit so fließend gewesen - mit vielen ungesunden Aspekten. Denn 90 Prozent der Arbeitnehmer gehen krank arbeiten. Wer zu Hause bleibt, werde dennoch von Vorgesetzten kontaktiert und unter Druck gesetzt, besagt eine Umfrage der Wiener Arbeiterkammer. Doch warum gehen die Menschen trotz Krankheit in die Arbeit?Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.