Irans Revolutionsgarden sollen auf Terrorliste

Im Iran demonstrieren Menschen seit Monaten gegen die Führung. Auslöser war der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini am 16. September in Polizeigewahrsam. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Sie starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Aktivistinnen und Aktivisten werfen den Behörden vor, Amini misshandelt zu haben.