Drogendeals im Zahnlabor: Kokain statt Füllungen

„Alles, was ich hatte, ging dafür drauf“

Einer seiner neuen Spezis betrieb ein Zahnlabor in der Draustadt - und dort ging’s hoch her: „Neben dem Behandlungsstuhl gab’s einen Safe, wo Drogen drin waren.“ Großteils Kokain. „Ich war süchtig danach“, erzählt der junge Mann. „Alles, was ich hatte, ging dafür drauf.“ Er schlief in Parks, auf Baustellen, um Geld für den Stoff zu sparen. „Ein Wahnsinn.“