Monsterprozess: Kärntner Justiz sprengt Drogenring

„Wir reden von mehreren Kilogramm Kokain und einer kriminellen Vereinigung“, stellt Herrnhofer klar. Der Stoff wurde in einem Labor in der Draustadt gestreckt und dann vorwiegend in Szenelokalen in Klagenfurt und Villach verkauft; mehr als 100 Abnehmer konnten ausgeforscht werden. Dementsprechend aufwändig wird auch der Prozess, den Richter Christian Liebhauser-Karl Anfang 2023 führen wird.