Fehlende Maske: Hartes Vorgehen gegen Fahrgast

„Es ist mir klar, dass es Regeln gibt, an die man sich zu halten hat. In diesem Fall gehen die Wiener Linien allerdings zu weit“, findet Thomas F. aus Wien. Als Besitzer einer Jahreskarte sei er regelmäßig mit den Öffis in Wien unterwegs. So auch am 30. November des Vorjahres. Ein Tag, der für den Leser ein teures Nachspiel haben sollte.