Skitourengeher verirrten sich im Dunkeln

Per Handy geortet

Die beiden Skitourengeher im Kleinwalsertal waren am Nachmittag von Mittelberg aus in Richtung Grünhorn aufgestiegen. In der hereinbrechenden Dunkelheit wussten sie jedoch auf dem Rückweg nicht mehr weiter und alarmierten die Bergrettung, die per Motorschlitten und Quad zur Suche aufbrach. Weil die beiden per Handy ihren Standort übermitteln konnten, wurden sie rasch gefunden.