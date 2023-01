Grizzlies und Nuggets weiterhin auf NBA-Höhenflug

Die Memphis Grizzlies haben ihren Erfolgslauf in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt. Das Team aus Tennessee bezwang die Cleveland Cavaliers am Mittwoch zu Hause auf dramatische Manier mit 115:114 und stellte mit dem elften Sieg in Serie einen Klubrekord ein. Auch die Denver Nuggets blieben weiterhin erfolgreich.