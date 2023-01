“Gesetz interessiert mich in der Familie nicht“

„Jede weitere Partnerin, die sich nicht seinen Vorstellungen fügt, läuft in dieselbe Gefahr“ - Psychiaterin Adelheid Kastner bescheinigte jenem Syrer (51), der in Linz angeklagt war, seine Ehefrau mit einem Stanleymesser auf offener Straße niedergestochen zu haben, eine starke Ichbezogenheit und Schuldfähigkeit. Er habe sich nach außen den Gesetzen in Österreich angepasst, aber in der Familie lasse er sie nicht gelten. Er sei in seiner arabischen Tradition aufgewachsen, und dies könne man nicht so einfach ablegen, meinte der Angeklagte.