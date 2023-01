„Konnten nicht zulassen, dass er sie absticht“

Im Prozess gegen einen 52-jähriger Syrer, der im Mai auf der Oberen Donaulände in Linz seine Frau niedergestochen haben soll und deshalb wegen des Vorwurfs des Mordversuchs vor Gericht steht, dürfte am Mittwoch ein Urteil gesprochen werden. Zuerst waren Zeugen am Wort: „Wir konnten doch nicht zulassen, dass er sie absticht“, meinte eine Frau, die den Angeklagten angesprungen war.