Was tun, wenn das Wohnen nicht mehr leistbar ist?

Ganze Palette an Aufschlägen

Zum reinen Richtwert kommt noch eine Vielzahl von Zuschlägen: zum Beispiel für die Lage der Wohnung innerhalb des Gebäudes, für den Erhaltungszustand, für Ausstattungsmerkmale (Telefon, Sprechanlage, Waschmaschinenanschluss, Lift) sowie je nach Lage in der Stadt. Doch das betrifft natürlich nicht nur Mieter im Alt- oder Gemeindebau. Durch die extrem gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Energie oder in anderen Bereichen droht vielen Wiener Familien jetzt der finanzielle Kollaps. Doch was tun, wenn man sich die Miete nicht mehr leisten kann?