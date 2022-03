400.000 Wiener Haushalten droht Mieterhöhung

Sondersitzung im Nationalrat notwendig

Das würde natürlich auch viele Millionen Euro an Mehreinnahmen in die Kassen der Stadt Wien spülen. Dennoch fordern die SPÖ, die FPÖ und zahlreiche Mieterorganisationen erneut eine Aussetzung der Anpassung. Anders sieht das natürlich der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund und verweist auf den Beschluss vom vergangenen Jahr, der eine Neuregelung in diesem Jahr vorsieht. Den Eigentümern spielt der Faktor Zeit in die Hände. Sollten sich die Grünen und die ÖVP nicht noch einigen und bis Freitag eine Sondersitzung im Nationalrat einberufen, tritt die Anpassung automatisch in Kraft. Aus dem zuständigen Justizministerium gibt es dazu derzeit aber keine Stellungnahme.