Corona: Abwärtstrend setzt sich weiter fort

Insgesamt hat die Pandemie bisher 21.589 Menschenleben in Österreich gefordert. Aktuell gibt es 23.610 laborbestätigte aktive Fälle, also um 1098 mehr als am Tag zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt gerade bei 146,2 Infektionen pro 100.000 Einwohnern, am Vortag waren es 153,5.