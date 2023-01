Lauter Hilferuf aus dem Bad Ischler Freibad

Ein Schreiben des Bad Ischler Parkbad-Betreibers Alexander Eder an die Stadtpolitik sorgt in der Kaiserstadt für hohe Wellen. Der Grund: Es könnte einen Sommer ohne Badespaß geben. „Noch ist gar nichts fix. Das Schreiben war als Warnsignal gedacht. Ich wollte auf die schwierige Situation hinweisen. Das E-Mail hätte aber nie an die Öffentlichkeit gelangen dürfen“, so Eder zur „Krone“.