Basel und die Nacht der Tausend Lichter

Ein Paukenschlag um 4 Uhr in der Früh läutet am Montag nach Aschermittwoch den Beginn ein. Exakt 72 Stunden später ist alles schon wieder vorbei. Schweizer Uhren sind für ihre Pünktlichkeit ja bekannt. Doch was sich dazwischen abspielt, sollte jeder einmal erlebt haben. Die Basler Fasnacht zählt zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe – und hat das Potenzial, womöglich auch die größte Spaßbremse in einen Faschings-Fan zu verwandeln.