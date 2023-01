Ein Kärntner sorgt auf der Streif für Ordnung

„Für untrainierte Skifahrer lebensgefährlich“

Doch genau das zu verhindern ist seit 18 Jahren die Aufgabe von Manfred Berger - und das ist auch gut so. „Die Piste wird im Vorfeld vereist und ist damit pickelhart, wenn hier ein untrainierter Skifahrer stürzen würde, dann wäre es lebensgefährlich“, so der Veldener Pistensheriff, der mit seiner 40-köpfigen Crew die Pistensicherheit vom Start bis zum Ziel garantiert und auch die Zutrittskontrollen macht. „Es gibt Bereiche, in denen nur die Rennläufer und ihre Betreuer sein dürfen oder solche nur für die Mitglieder des Skiclubs“, erklärt Berger.