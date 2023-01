Amokläufer tischte der Polizei nur Märchen auf

Beliebte Ausrede

Angebliche „Stolpereien“ der Opfer sind beliebte Ausreden der Täter. Auch in Steyr log jener Afghane, der 16-Jährige erstach. Während eines „harmlosen Eifersuchtsstreits“ seien er und das Mädchen in dem Zimmer umhergelaufen, „in betrunkenem Zustand, ich hielt ein Messer in der Hand, weil ich Brot aufschneiden wollte - und irgendwie ist es dann passiert, dass meine Freundin stolperte, und mit dem Rücken auf die Klinge fiel.“ So verantwortete sich Saber A. (damals 17), nachdem er am 8. Dezember 2018 seine 16-jährige Freundin Michelle in deren Kinderzimmer in Steyr erstochen hatte. Das Gericht glaubte ihm keine Sekunde. Der Mörder wurde zu 13,5 Jahren verurteilt.