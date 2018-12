Saber A. behauptet: „Michelle fiel mir ins Messer“

Michelles traurige Lebensgeschichte

Eine „Liebe“, zerstörerisch für das Mädchen, immer schon. Doch das wollte und konnte es nicht begreifen, in seiner verzweifelten Suche nach Glück. Michelles Karten, sie standen von Beginn an nicht gut. Mit drei älteren Geschwistern wuchs sie in Steyr auf. Ohne Vater. Die Mutter hing an den Kindern, war aber mit ihrer Versorgung überfordert, wiederholt wurden sie deshalb vom Jugendamt in Heimen untergebracht. Wo Michelle als „Problemfall“ galt. Sie schaffte es nicht, sich an Regeln zu halten, verbrachte viel Zeit auf der Straße. Weil ihr Halt fehlte.