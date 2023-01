Lawinen auch ohne Verschüttete immer melden

144 und 140 sind die richtigen Kontaktnummern

Er appelliert deshalb an alle, die ein Lawinenereignis unbeschadet überstehen oder eine „alte“ Lawine sehen - etwa mit Spuren hinein und hinaus - diese zu melden. Die Notrufnummer 144 und der Alpinnotruf 140 sind die richtigen Kontaktstellen. „Es reicht zu sagen, wo man ist und was man beobachtet hat“, so Burger.