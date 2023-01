Schneeschaufeln als Belastungsprobe für den Rücken

Rückenschmerzen machen zwei Millionen Österreichern regelmäßig das Leben schwer. So mancher leidet nach ungewohnten Bewegungsabläufen, wie Schneeschaufeln, daran. Also Vorsicht, denn „Frau Holle“ soll in den kommenden Tagen fleißig am Werk sein. Wir haben Tipps, um Rückenproblemen vorzubeugen.