Klingenthal richtet nun doch Kombi-Weltcup aus

In Klingenthal findet an diesem Wochenende nun doch noch ein Weltcup in der Nordischen Kombination statt. Das gab der Weltverband FIS am Dienstag bekannt, nachdem sich im Vogtland Winterwetter eingestellt hat und dieses auch bis über das Wochenende hinaus halten soll. Am vergangenen Wochenende musste der Weltcup wegen der Witterungsbedingungen noch abgesagt werden.