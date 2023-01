Schranken für Chalet-Investoren gefordert

Chaletdörfer, Aparthotels, Zweitwohnsitze. All das sorgt in den Gebirgsgauen für Ärger und verteuert den ohnehin knappen Wohnraum für die ansässige Bevölkerung. Für Investoren sind diese Modelle eine Goldgrube und werden deshalb weiterhin geplant und gebaut. Gerade neudeutsch „Buy to Let“ genannte Investorenmodelle erfreuen sich großer Beliebtheit. Dabei wird eine größere Liegenschaft rechtlich in viele kleine Einheiten zerteilt, die dann jeweils einzeln an Investoren verkauft werden.