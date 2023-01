Kreml: Gas- und Öleinnahmen um 34 Mrd. € gestiegen

Moskau: Kein Öl mehr für Länder mit Ölpreisdeckel

Das russische Finanzministerium hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass es schon im Jänner mit verlorenen Öl- und Gaseinnahmen in Höhe von 54,5 Milliarden Rubel (rund 737 Millionen Euro) rechne. Russland Präsident Wladimir Putin wiederum hat per Dekret den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel für den Rohstoff beschlossen haben. Das Verbot tritt am 1. Februar in Kraft.