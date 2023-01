Brisantes Fazit zu den Rechnungshof-Prüfberichten

Geschäftsgeheimnisse müssen gewahrt bleiben

„Nur weil Wahlkampf ist, schiebe ich nicht die Regeln beiseite. Bei Prüfaufträgen gilt die Verfassung“, konterte Landesrechnungshof-Direktorin Edith Goldeband. Wie sie in einem Schreiben an die „Krone“ darlegt, seien die Prüfungen so durchzuführen, dass sie keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse „berühren“. Man sei ein selbstkritischer „Hof“ und lasse sich regelmäßig durch externe Experten prüfen und zertifizieren, heißt es in dem Text weiter.