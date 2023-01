Positive Schneekontrolle für die Schladming-Rennen

Zusätzlich zum Nachtslalom am Dienstag wurde am Mittwoch (jeweils 17.45/20.45 Uhr/live sportkrone.at) ein Riesentorlauf als Ersatz für den in Garmisch-Partenkirchen abgesagten ins Programm genommen. „Ein zweites Nachtrennen bedeutet auch für uns noch mal mehr Arbeit. Derzeit sind wir aber voll im Plan“, sagte OK-Chef Hansjörg Stocker.