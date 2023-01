In Nationalparkgemeinde gärt es wegen Erdgasplänen

„Krone“-Kommentar: Eine Frage der Werteabwägung

Zweifellos sind Erdgasvorkommen eine wichtige und wertvolle Ressource. Für die Wirtschaft, die Politik und auch für uns Endverbraucher. Dass im Untergrund der Gemeinde Molln ein gewaltiger Gasschatz existieren soll, mit dem Österreich drei Jahre lang versorgt werden könnte, klingt zwar paradiesisch, doch bei näherer Betrachtung ist es das vielleicht dann doch nicht. Denn dieses Gas würde einem börsennotierten australischen Unternehmen gehören, dem unsere Energielieferanten es teuer abkaufen müssten. Die Frage lautet daher, was ist uns mehr wert? Ein ökologischer Naturschatz in der Nähe oder ein Gasschatz in ausländischer Hand?