Corona-Aus: Experte warnt jetzt vor Übermut

„Sonst wird es uns wieder eiskalt erwischen“

Die WHO fordert eine umfassende Analyse all jener, die mit Atemwegserkrankungen ins Spital kommen. Dann, so Elling, könne man mit Abwasserdaten abgleichen. „Das Virus kann uns wieder – auch mit einer neuen Variante – überraschen, also brauchen wir ein gewisses Maß an Überwachung inklusive Testsystemen.“