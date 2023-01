Bundeskanzler zu Corona-Aus: „Lage lässt es zu“

Nehammer: „Jeder kann sich selbst schützen“

Und meint weiter: „Da dies nun der Fall ist, werden wir das in den nächsten Monaten auch so umsetzen“. Denn aus Sicht von Nehammer stehen „nun ausreichend Instrumente zur Verfügung, um dieses Virus zu bekämpfen, von der Impfung bis hin zu wirksamen Medikamenten. Jeder kann sich selbst schützen, dieser Schutz steht in der Eigenverantwortung der Menschen.“