Ukraine: Neue Welle des russischen Raketenterrors

Russische Rakete traf Wohnhaus

Die Szenen, die sich am Wochenende in der Stadt Dnipro im zentralukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk abgespielt haben, sind an Grauen kaum zu überbieten. Eine russische Rakete hatte in der Nacht zum Sonntag in ein Hochhaus eingeschlagen, in dem sich ausschließlich Wohnungen befanden.