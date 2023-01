ÖHB-Männer bezwingen Schweiz trotz Stotterstarts

Österreichs Männer-Handball-Nationalteam hat den Trainingslehrgang in Vorarlberg siegreich beendet. Die ÖHB-Auswahl setzte sich am Freitagabend im Test gegen die Schweiz in Bregenz mit 33:29 (15:18) durch und revanchierte sich damit auch an den „Eidgenossen“ für die 28:29-Niederlage in Wintherthur im Rahmen des Yellow Cup am vergangenen Sonntag.